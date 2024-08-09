Google-переводчик помог ФБР задержать двух русскоязычных хакеров

В США сотрудники ФБР арестовали двух безработных — россиянина Павла Кублицкого и гражданина Александра Ходырева, которые вели роскошный образ жизни. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, американские правоохранители считают арестованных администраторами крупного форума в даркнете. Там продавался широкий перечень незаконных товаров и услуг — от украденных данных кредитных карт до DDoS-атак и курсов по криминальному заработку.

Как пишет «Коммерсантъ», работу по поимке хакеров ФБР вела четыре года. Одним из препятствий в расследовании стало то, что форум был русскоязычным. Поэтому, сообщили в ФБР, ее сотрудникам пришлось прибегнуть к помощи специализированного программного обеспечения — Google-переводчика.

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В ведомстве отметили, что форум, который администрировали Кублицкий и Ходырев, пользовался большой популярностью у киберпреступников. Так, по состоянию на июль 2020 года на нем было зарегистрировано около 170 тысяч человек, а в марте 2023 года администрация форума утверждала, что число его пользователей перевалило за 350 тысяч.

Судя по всему управление криминальным даркнет-форумом приносило Кублицкому и Ходыреву немалый доход. Оба они прилетели в США два года назад и попросили убежища. Поселившись во Флориде, они официально оставались безработными, но вели роскошный образ жизни.

Так, по данным «Коммерсанта», Кублицкий, в частности, купил себе фешенебельный кондоминиум в Санни-Айлс-Бич — пригороде Майами-Бич, получившим прозвище «Маленькая Москва». В свою очередь, Ходырев приобрел спорткар Corvette 2023 года выпуска стоимостью 110 тысяч долларов.

Теперь обоим предъявлены обвинения с сговоре с целью незаконного оборота и владения устройствами для несанкционированного доступа к информации. В случае признания виновными, хакерам грозит тюремное заключение на срок от 10 до 20 лет.

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