В Австралии эксперта по крокодилам осудили за зоофилию

Суд в Австралии приговорил к 10 годам и пяти месяцам тюрьмы по обвинению в зоофилии известного британского эксперта по крокодилам Адама Бриттона. Об этом сообщает Би-би-си, с которым он ранее работал, наряду с National Geographic.

В ходе процесса он признался в 56 эпизодах сексуализированного насилия над собаками, а также рассказал, как пытал и убивал собственных и чужих животных. По словам Бриттона, он испытывал склонность к садизму с детства, мучая животных, а в 13 лет начал насиловать лошадей.

Он утверждает, что подавил в себе эти наклонности, но уже во взрослом возрасте вернулся к ним и не смог остановиться. Пытки, убийства и сексуализированное насилие над животными он совершал в специально оборудованном транспортном контейнере у себя на участке. Там было установлено видеооборудование. Бриттон снимал свои действия, а затем делился записями с «единомышленниками» в сети.

При этом соседи и знакомые Бриттона в течение многих лет ничего не подозревали, считая его «скромным и преданным защитником животных». Бриттон пользовался своей хорошей репутацией и брал чужих собак на передержку, чтобы затем подвергнуть их мучениям и сексуализированному насилию.

Также в ходе обысков на ноутбуке зоолога было обнаружено детское порно. Как пишет Би-би-си, после демонстрации доказательств в суде многие слушатели процесса выбежали из зала, а другие начали плакать и выкрикивать оскорбления в адрес подсудимого.

Адвокат Бриттона настаивал, что его подзащитный страдает от редкого расстройства, которое вызывает сильные и извращенные сесуальные желания. Также в суде было зачитано письмо Бриттона, в котором он извинился за свои преступления.

«Я глубоко сожалею о боли и травмах, которые я причинил невинным животным и, следовательно, моей семье, друзьям и членам общества», — говорилось в нем.

Бриттона арестовали в апреле 2022 года. С учетом уже проведенного в заключении времени он может выйти на свободу в 2028 году.

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