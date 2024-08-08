95% украинских военнопленных сообщили о пытках в России

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине уверена, что почти все украинские военнопленные подвергаются пыткам в российских колониях. Об этом в интервью нидерландскому телеканалу NOS сообщила глава миссии Даниэль Белл.

Представитель ООН уточнила, что прямого доступа к украинским пленным в России миссия не имеет, информацию приходится собирать через интервью с вернувшимися на родину после обмена украинцами. 95% из них рассказывали не только о жестоком обращении в плену, но о носящем системный характер причинении физической боли.

«Их во время допросов били металлическими палками и дубинками, заставляли раздеваться и пытали электрическим током», — перечислила Белл. И добавила: «это худшее из всего», что доводилось наблюдать за 20 лет ее опыта общения с заключенными и посещения тюрем.

Журналисты NOS взяли интервью у саксофониста военного оркестра из Мариуполя Юрия Меркотана, которого содержали в колонии под Воронежем и который вернулся в Украину благодаря обмену пленными.

«Нас заставляли стоять по стойке смирно 16 часов. Все, что было в колонии по закону, — это нам позволяли спать», — рассказал бывший военный музыкант. Самым сильным издевательством Меркотан счел необходимость учить стихи неизвестных ему современных российских поэтов со строками вроде «простите нас, россияне».

Если кто-то из заключенных-украинцев в одной камере не мог рассказать подобное стихотворение наизусть, говорил бывший военнопленный, — всех в камере заставляли приседать по 200 раз. Во время чтения стихов тюремщики могли начать бить чтеца током или напустить на него собаку, которая кусала за ноги. Но запнуться было нельзя, за ошибки тюремщики начинали, по словам Меркотана, сильно избивать. Когда же военнопленные обращались к медикам колонии, те, сказал собеседник NOS, ничем не могли помочь.

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Глава Мониторинговой миссии ООН уверена: пытки украинских солдат в российских колониях следует расценивать как военные преступления.

В отличие от судьбы украинских военных в российском плену, проследить за российским военнопленными в украинском проще, уточнила глава миссии. К украинским колониям, заверила Белл, у представителей организации есть прямой доступ. С начала полномасштабного вторжения, по данным ООН, из России в порядке обмена сумели вернуться 3400 украинцев.

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