Множество туристов застряли в Анапе из-за отсутствия обратных билетов

Множество российских туристов, отдыхавших в Анапе, не могут вернуться домой из-за отсутствия авиа- и железнодорожных билетов. Об этом сообщает радиостанция Business FM.

По ее данным, по состоянию на вечер 7 августа в продаже оставались лишь два билета в купе на 8 августа и одно место в плацкарте на 23 число. Следующие доступные для покупки билеты — только на поезда, отправляющиеся в сентябре. Причем речь идет не только о билетах до Москвы, нет билетов и на поезда до других городов Краснодарского края.

Радиостанция отмечает, что купить билеты на маршрут с пересадками еще возможно, но стоят они очень дорого. «Остался только люкс за 70 тысяч и выше (и то — пара мест)», — сообщает Business FM. По ее данным, нельзя также доехать от Анапы до Минвод и сесть на самолет, так как в продаже нет билетов как железнодорожных, так и авиа.

Агрегаторы продажи билетов предлагают своим клиентам подписаться на рассылку и ждать. Сами туристы на вопрос о том, почему они не приобрели обратные билеты сразу, отвечают, что их уже тогда не было.

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В свою очередь эксперты, опрошенные радиостанцией, пояснили, что РЖД не может, как, например, авиаперевозчики, увеличить количество рейсов. Дело в том, что все дополнительные поезда, которыми располагает компания, были заранее распределены по маршрутам еще в декабре. Максимум, что может сделать в этой ситуации РЖД, это увеличить длину составов, подцепив к поезду максимум два-три дополнительных вагона.

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