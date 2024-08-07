Оказавшаяся в центре гендерного скандала алжирская спортсменка вышла в финал олимпийского турнира по боксу

Алжирская спортсменка Иман Хелиф вышла в финал олимпийского турнира по боксу и заявила, что ее не волнует гендерный скандал, разразившийся вокруг нее. Об этом сообщает The Telegraph.

Хелиф встретилась в полуфинале в категории до 66 килограммов со спортсменкой из Тайланда Чанчэм Суваннапхенг. Отмечается, что алжирская спортсменка одержала победу, отправив противницу в нокаут в третьем раунде.

После боя спортсменки обнялись и обменялись рукопожатиями. «Она женщина, но очень сильная. Я пыталась использовать свою скорость, но соперница была очень сильна», — сказала Суваннапхенг после поединка. Следующий бой Хелиф, в котором она встретится с китаянкой Лю Янг, состоится 10 августа.

Появление Хелиф на Олимпиаде, а затем ее победы в четверть- и полуфинале вызвали шквал критики и обвинений в том, что она «мужчина, который избивает женщин» на ринге.

«Все, что для меня важно — это оставаться на уровне и показывать своим людям то, чего они заслуживают. Я знаю, что я талантливый человек, и это подарок всем алжирцам», — сказала Хелиф журналистам после боя.

Газета The Wall Street Journal писала, что ответственность за разжигание гендерного скандала Международный олимпийский комитет (МОК) возложил на Россию. В МОК заявили, что Международная ассоциация бокса (IBA), возглавляемая россиянином Умаром Кремлевым, фактически объявила мужчинами Иман Хелиф и спортсменку из Тайваня Линь Юйтин.

В МОК добавили, что сомневаются в достоверности гендерных тестов, проведенных IBA в прошлом году на Чемпионате мира по боксу. Тогда Кремлев заявил, что у спортсменок были выявлены ХY-хромосомы, которых нет у биологических женщин — за исключением случаев генетических нарушений.

В МОК подчеркнули, что обе спортсменки родились женщинами и всегда соревновались как женщины.

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