СМИ: израильский «Железный купол» может не справиться с атакой Ирана и «Хезболлы»

Израильская система противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» может не справиться с скоординированной атакой на страну со стороны Ирана и базирующегося в Ливане движения «Хезболла». Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, «Железный купол» считается одной из лучших в мире систем ПРО, однако он предназначен в первую очередь для перехвата ракет малой дальности, которыми Израиль обычно обстреливает палестинская группировка ХАМАС. В то же время Иран располагает баллистическими ракетами и дронами, которые могут прорвать израильскую ПРО, а в распоряжении «Хезболлы» находятся десятки тысяч ракет, включая высокоточные. Одновременный удар большим количеством таких ракет способен перегрузить «Железный купол», пишет WSJ.

По данным издания, для отражения предполагаемой атаки Ирана США и Израиль развернули более мощную систему ПВО, которая включает в себя эскадрильи боевых самолетов американских и израильских ВВС, а также других стран. Для отражения удара также предполагается использовать радиолокационные системы в соседних государствах. Совместные действия всех участников обороны Израиля должно будет координировать Центральное командование Вооруженных Сил США (CENTCOM).

Ранее издание Air & Space Forces Magazine со ссылкой на источники сообщало, что в связи с угрозой удара Ирана по Израилю США перебросят на Ближний Восток эскадрилью малозаметных для радаров истребителей пятого поколения F-22 Raptor. О намерении отправить в регион дополнительные военные корабли и самолеты также заявлял Пентагон. Так, американский министр обороны Ллойд Остин приказал отправить туда авианосную ударную группу во главе с кораблем USS Abraham Lincoln, которая должна будет заменить ударную группу во главе с авианосцем USS Theodore Roosevelt.

О намерении нанести прямой удар по Израилю власти Ирана и руководство «Хезболлы» заявили после того, как израильские военные убили в Бейруте командира «Хезболлы» Фуада Шукра, а в Тегеране главу политического крыла ХАМАСа Исмаила Ханию. Накануне Reuters со ссылкой на два высокопоставленных иранских источника сообщило, что Владимир Путин попросил верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи сдержанно отреагировать на убийство лидера ХАМАСа и воздержаться от нападений на израильских мирных жителей.

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