Индийскую спортсменку лишили возможности побороться за золото Олимпиады из-за 100 граммов лишнего веса

Индийская спортсменка Винеш Пхогат, прошедшая в финал олимпийских соревнований по вольной борьбе в Париже, дисквалифицирована из-за лишнего веса. Пхогат превысила норму на 100 граммов. О дисквалификации спортсменки сообщается на официальном сайте Олимпиады.

Олимпийская ассоциация Индии подтвердила дисквалификацию своей спортсменки. Там не стали уточнять точное количество избыточного веса, который помешал Пхогат побороться за золотую медаль.

Источники издания Indian Express добавляют, что за день до финала Пхогат весила на два килограмма больше нормы. Всю ночь перед финалом она пыталась сбросить вес: бегала трусцой и ездила на велосипеде. В итоге на финальном взвешивании она все равно оказалась тяжелее нормы на 100 граммов. Indian Express пишет, что после взвешивания Пхогат госпитализировали в больницу Олимпийской деревни. Она потеряла сознание из-за обезвоживания.

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После новостей о дисквалификации к Пхогат обратился премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он опубликовал пост в соцсети X, где назвал спортсменку «чемпионом среди чемпионов» и «гордостью Индии».

«Сегодняшняя неудача ранит. Хотелось бы, чтобы слова могли выразить то чувство отчаяния, которое я испытываю. В то же время я знаю, что ты олицетворяешь стойкость. Это всегда было в твоей природе — принимать вызовы с высоко поднятой головой. Возвращайся еще сильнее! Мы все за тебя болеем», — написал Моди.

На Олимпиаде Пхогат выступала в категории до 50 килограммов, хотя это не привычная для нее категория. Как правило, она боролась в категории до 53 килограммов. С похожими проблемами из-за избыточного веса она столкнулась еще на этапе отбора к Олимпиаде.

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Тем не менее Пхогат стала первой женщиной-борцом из Индии, которая дошла до финала Олимпийских Игр. Согласно правилам, из-за дисквалификации она не имеет права даже на серебряную медаль, которая была ей гарантирована. На пути к финалу она одержала победу над действующей олимпийской чемпионкой из Японии Юи Сусаки. Японка считается лучшим борцом вольного стиля вне зависимости от весовой категории, и до боя с Пхогат она никому не проигрывала во взрослых соревнованиях.

В Индии Пхогат известна не только по спортивным достижениям. В 2023 году она и другие индийские борцы разбили протестный лагерь, требуя наказать президента Федерации борьбы Индии (WFI), обвиненного в сексуальных домогательствах. В мае полиция задержала Пхогат и ее сестру, тоже борца, в разгаре одной из акций протеста.

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