Готовившего убийство Трампа пакистанца задержали в США

Власти США арестовали гражданина Пакистана Асифа Мерчанта по обвинению в сговоре с целью убийства американских политиков, включая бывшего президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN, ссылаясь заявление Минюста США.

В нем уточняется, что Мерчанта задержали еще 12 июля при попытке покинуть США. Сам он, по данным ведомства, вместе с семьей уже некоторое время живет в Иране.

По версии следствия, Мерчант в апреле прилетел в США из Пакистана и попытался найти исполнителей для совершения заказного убийства. Как утверждается, он планировал организовать убийство кого-то из известных американских политиков в конце августа или начале сентября. Оно должно было стать местью за смерть иранского генерала, командира элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Он погиб в 2020 году в результате американского ракетного удара по Багдаду, который был нанесен по приказу бывшего тогда президентом США Дональда Трампа.

Для этого Мерчант искал мужчин, которые должны были стать непосредственными исполнителями убийства, женщину для проведения «разведки» и еще 25 человек, «которые могли бы устроить акцию протеста в качестве отвлекающего маневра после совершения убийства». Пакистанец встретился с наемными убийцами, в роли которых выступили сотрудники американских спецслужб, и передал им аванс в виде пяти тысяч долларов наличными.

На допросе Мерчант заявил, что целью его действий было устранение лиц, которые «наносят вред Пакистану и мусульманскому миру», добавив, что это не «просто обычные люди».

Как отмечает CNN, американские власти считают, что Мерчант не имеет отношения к покушению на Дональда Трампа, которое было совершено 13 июля во время митинга с его участием в Пенсильвании. Тогда в бывшего президента США стрелял и ранил его в ухо 20-летний Томас Мэттью Крукс, которого сразу после этого убили агенты Секретной службы США.

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