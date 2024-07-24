Рыбий жир снижает вероятность сосудистых осложнений у диабетиков

Прием добавок с рыбьим жиром и высокий уровень омега-3 жирных кислот в плазме крови приводят к снижению риска сосудистых осложнений у пациентов с диабетом 2-го типа. К такому выводу пришли ученые из Хуачжунского университета науки и технологии и Школы медицины Бостонского университета по итогам проведенного ими исследования. Его результаты они опубликовали в журнале JCEM.

В ходе исследования ученые в течение более 13 лет наблюдали за 20 338 пациентами с диабетом 2-го типа. За это время у 5396 из них выявили макроваскулярные осложнения, а у 4868 пациентов — микрососудистые.

По результатам исследования, выяснилось, что у пациентов, которые принимали добавки с рыбьим жиром, частота сосудистых осложнений оказалась ниже, чем у тех, кто этого не делал.

Так, частота макроваскулярных осложнений среди диабетиков, принимающих рыбий жир, оказалась ниже на 10%. В свою очередь, осложнения в виде ишемической болезни сердца появлялись реже на 9%, а риск заболевания периферических артерий снижался на 28%.

При этом частота микроваскулярных осложнений в целом оказалась ниже на 11% на фоне употребления рыбьего жира, вероятность диабетической болезни почек — на 13%, а диабетической ретинопатии — на 12%.

Также исследователи выяснили, что на частоту сосудистых осложнений влияет уровень омега-3 полиненасыщенных жирных кислот в плазме крови, в особенности докозагексаеновой кислоты. При их высоком содержании в плазме крови вероятность осложнений оказалась ниже. Так, у пациентов с самыми высокими показателями риск макроваскулярных осложнений снижался на 32%, ишемической болезни сердца — на 37%, а диабетической нейропатии — на 41%.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.