Следственный комитет затягивает расследование похищения дагестанки из Москвы

Следственный комитет принял заявление о похищении 18-летней студентки московского медколледжа Айшат Магомедовой, которое подала ее подруга Лиза, не как заявление о преступлении, а как обращение. Об этом сообщает правозащитная организация «Марем».

«По сообщению о совершении преступления [следователи] обязаны провести доследственную проверку и предоставить ответ в течение трех дней. По обращению проводить доследственную проверку не обязаны, а срок ответа — 30 дней. При этом сам ответ может быть формальным», — отмечают правозащитники.

Магомедову похитили ее родственники 31 июля. Девушку насильно выволокли из дома и отвезли в родной Кизилюрт в Дагестане. Спустя неделю ее подруга Лиза рассказала, что Магомедову избили. Об этом девушке стало известно, когда она обратилась в полицию.

«Мне показывала видео полиция, которое прислали им родственники Айшат. Там девушка избитая, в синяках и кровоподтеках утверждает, что находится там добровольно. На видео это не та Айшат, которую я знаю», — сказала Лиза в своем видеообращении, которое опубликовано в телегам-канале «Марем».

По словам Лизы, инспектор полиции МВД по району Люблино Наталья назвала преступление «обычаями» дагестанцев.

«Это ее родители, девушка загуляла и вернули ее домой. Провели проверку, ну кровоподтеки, может, уму учили. Плохо училась, наверное. Мы отправим поручение дагестанским сотрудникам ее опросить и получим опрос, что у нее все в порядке», — процитировала инспектора подруга Магомедовой.

В интервью «Свободе (не) за горами» адвокат Лизы сказала, что показала следователю видео, в котором Магомедова сидит с кровоподтеками после похищения и говорит, что с ней якобы все хорошо. Однако тот в ответ заявил, что «знаком с ситуацией», а раз уж Магомедова находится в Дагестане, то должна просить помощи у местных полицейских.

«Лиза не верит, что с Айшат все хорошо. Мы тоже не верим. Потому что видели такое раньше», — отмечают правозащитники организации «Марем».

В свою очередь, Лиза заявила, что будет добиваться того, чтобы ее обращение было рассмотрено как заявление о похищении человека. Она хочет, чтобы Магомедова «вернулась туда, где чувствует себя в безопасности».

«Это добрая, жизнерадостная и храбрая девушка, которая мечтала жить обычной жизнью, которую мы с вами проживаем каждый день. Она ходила на работу, она училась, шла на красный диплом, у нее было множество друзей. Но это не помешало ее семье посчитать это чем-то неправильным, и они забрали Айшат насильно и увезли в Дагестан», — сказала Лиза.

Айшат Магомедова приехала в Москву из Кизилюрта, чтобы учиться в медколледже. В новом городе она сначала поселилась у родственников, но позже, как писал канал «Осторожно, новости», переехала к подруге из-за постоянных оскорблений с их стороны. После того как Магомедова сменила место жительства, она также поменяла SIM-карту в телефоне, однако иногда звонила матери, чтобы та не переживала.

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