Родственники похитили студентку московского медколледжа из Дагестана

18-летнюю студентку московского медколледжа Айшат Магомедову похитили и увезли в неизвестном направлении ее родственники. Об том сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

По данным телеграм-канала, девушка приехала учиться в Москву, в то время как ее родители оставались в Дагестане. В Москве она поселилась у своих теть. По данным правозащитной организации «Марем», их зовут Ума и Патимат. Они регулярно оскорбляли Магомедову из-за ее «своенравности», поэтому девушка накопила денег, чтобы съехать к своей подруге. Та, как пишет телеграм-канал, живет в коммунальной квартире в Люблино.

После того, как Магомедова сменила место жительства, она также поменяла SIM-карту в телефоне, однако иногда звонила матери, чтобы та не переживала, что девушка пропала. Тем не менее родственники Магомедовой узнали, где она находится, и начали ее преследовать.

Как утверждает подруга Магомедовой, ее отец и дядя угрожали девушке расправой и обвиняли ее в том, что она якобы опозорила семью. В один из дней к Магомедовой и ее подруге на улице подъехала машина, в которой находились несколько мужчин. Они также стали угрожать девушкам.

В начале июня этого года мать и тетя Магомедовой ворвались в квартиру, где жила девушка, и устроили скандал. Позже всем троим удалось спокойно поговорить, в результате чего Магомедовой разрешили жить отдельно.

Однако 31 июля в квартиру Магомедовой вломились уже ее отец и дядя. По словам соседки девушки, они избили студентку, отобрали ее паспорт и вытолкали из дома в шортах и футболке. Соседка Магомедовой позвонила в полицию, но наряда дождаться не успела.

«Осторожно, новости» отмечают, что на данный момент местонахождение Магомедовой неизвестно. По словам подруг девушки, у нее серьезные проблемы с сердцем, которые игнорируют ее родители, утверждая, что «Аллах поможет».

Правозащитная организация «Марем» подтвердила похищение Магомедовой и добавила, что девушка обратилась за помощью около месяца назад. По словам девушки, ее били и унижали с детства, утверждая, что она не имеет права на свое имя и жизнь. Правозащитники предполагают, что Магомедову увезли в Дагестан.

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