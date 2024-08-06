Правозащитники запустили кампанию по отправке писем политзаключенным

Правозащитный проект «ОВД-Инфо» запустил кампанию по отправке писем политзаключенным. Все расходы и логистику, связанную с отправкой писем, руководство проекта берет на себя.

Сейчас, по данным проекта, в российских тюрьмах остаются 1289 политических заключенных, которые нуждаются в моральной поддержке. Правозащитники хотят, чтобы ни один из них не остался без письма, поэтому адресата рандомно будет выбирать сам сайт. Сначала он предложит написать тем людям, которые еще не получили ни одного письма, а уже после — тем, кому еще не написано второе.

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«Не нужно брать количеством писем. Людям в заключении необходимо качественное общение. Напишите одно письмо, и это уже будет большая помощь. Написание письма займет у вас минут 20-30, но даст всем этим людям надежду и силы», — отмечает «ОВД-Инфо».

Ответ от политзаключенного проект вышлет на электронную почту, с которой было отправлено письмо. «Находиться в тюрьме сложно и физически, и психологически. Один из ужасов тюрьмы — полная изоляция от внешнего мира. Им не хватает общения, они не знают, что происходит на воле, а также нуждаются в моральной поддержке. Кроме того, письма — это способ обезопасить человека от произвола сотрудников колонии», — добавляют правозащитники.

Письма поддержки, как сообщается, можно написать не всем — у трети политических заключенных неизвестны места отбывания наказания. Еще часть из них сейчас этапируют, говорят в «ОВД-Инфо».

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Ранее писать такие письма призвал освобожденный в рамках масштабного обмена заключенными политик Владимир Кара-Мурза. «Это всегда несколько минут из вашей занятой жизни. Но вы не представляете, сколько света и тепла дает этот листок бумаги, который протягивает надзиратель через кормушку камерной двери», — сказал он.

Освобожденный из российской тюрьмы журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович также призвал людей не забывать о тех, кто еще находится за решеткой. Именно политзаключенным он посвятил свой первый комментарий, когда вышел из самолета.

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