Венгрию захотели исключить из Шенгенской зоны из-за упрощения выдачи ВНЖ россиянам

Депутаты Европарламента просят Еврокомиссию принять меры в отношении Венгрии, вплоть до исключения страны из Шенгенской зоны. Об этом сообщило издание Politico.

Отмечается, что депутаты недовольны решением властей Венгрии упростить условия получения вида на жительство в стране для граждан России и Беларуси. Письмо, которое инициировали евродепутаты от Чехии и Литвы Дануше Нерудова и Пятрас Ауштрявичюс подписали 67 членов Европарламента.

Евродепутаты опасаются, что решение Венгрии может поставить под угрозу безопасность Шенгенской зоны. В письме они предлагают позволить странам ЕС не признавать венгерские визы.

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«Если венгерское правительство откажется изменить свою политику, Еврокомиссия и все представители ЕС должны поставить под сомнение присутствие Венгрии в Шенгенской зоне, введя новые меры для защиты европейских граждан, включая, при необходимости, новые меры контроля на венгерских границах», — говорится в письме.

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Ранее еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что написала письмо в правительство Венгрии с требованием объяснить решение об ослаблении визовых требований для россиян и беларусов. По ее словам, «Россия представляет угрозу для безопасности» Шенгенской зоны.

«Предоставление потенциальным российским шпионам и диверсантам беспрепятственного доступа в ЕС подорвало бы безопасность всех нас», — написала она в своем аккаунте в Х.

А депутат Европарламента Сергей Лагодинский заявил RND, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан «подрывает европейскую миграционную систему и в то же время делает себя слугой Кремля». При этом он оговорился, что не следует «клеймить всех российских граждан».

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