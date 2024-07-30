Венгрия упростила выдачу ВНЖ для россиян и беларусов 

Власти Венгрии расширили список стран, граждане которых могут получить венгерское ВНЖ в упрощенном режиме. Как сообщает RND с 9 июля в программу так называемой «национальной карты» включены россияне, белорусы, а также граждане Боснии и Герцеговины, Молдовы, Северной Македонии и Черногории. До этого, момента действие программы распространялось только на обладателей украинских и сербских паспортов.

Программа о которой идет речь позволяет переехать в Венгрию с семьей и получить право на работу в любой отрасли. Полученная иностранцем национальная карта» позволяет жить в Венгрии два года и может продлеваться неограниченное число раз. Спустя три года жизни в Венгрии обладатель «национальной карты» имеет право подать заявление на получение постоянного вида на жительство.

При этом, как отмечает RND, соискатели вида на жительство по этой программе освобождены от сдачи тестов на культурные знания и не проходят проверку безопасности на европейском уровне.

Решение венгерских властей сделать программу «национальной карты» доступной для россиян и беларусов вызвало обеспокоенность у соседей Венгрии по Евросоюзу. В ряде стран посчитали, что этой программой для проникновения в ЕС могут воспользоваться шпионы.

В частности, депутат Европарламента Сергей Лагодинский заявил RND, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан «подрывает европейскую миграционную систему и в то же время делает себя слугой Кремля». При этом он оговорился, что не следует «клеймить всех российских граждан».

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года ряд европейских стран фактически закрыл въезд для россиян. Речь идет, в частности, о Латвии, Эстонии, Литве, Польше, Чехии, Финляндии. Некоторые из них перестали выдавать краткосрочные визы обладателям российских паспортов, а другие перестали пускать россиян на свою территорию даже с уже выданными визами.

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