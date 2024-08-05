В Новосибирске депутат призвала почтить память погибшего после голодовки политзаключенного

В Новосибирске депутат местного Горсовета Светлана Каверзина возложила цветы к памятнику жертвам политических репрессий в память о пианисте и антивоенном активисте Павле Кушнире, погибшем в СИЗО Биробиджана после объявленной им «сухой» голодовки. Об этом сама Каверзина написала в своем телеграм-канале.

«Знаете, что самое печальное? Мы не знали… Ни что Павел задержан за пост в канале с 25 подписчиками и ему чуть ли не терроризм вменяют. Ни что он голодовку объявил. Что он погиб, мы узнали через несколько дней после его смерти...» — говорится в сообщении.

По словам Каверзиной, в Биробиджане, где жил Кушнир, «не выстроены связи между инакомыслящими». Она предположила, что родные Кушнира побоялись предавать его дело огласке и поэтому он «остался с системой один на один».

«Давайте, хотя бы после смерти символически скажем ему: прости и покойся с миром. Отнесите пару гвоздик к памятнику жертвам политических репрессий в Нарымском сквере. "Это надо не мертвым, это надо живым"», — призвала Каверзина.

О смерти солиста биробиджанской филармонии пианиста Павла Кушнира стало известно 3 августа. По словам главы правозащитной организации «Русь сидящая» Ольги Романовой, Кушнир объявил «сухую» (когда голодающий отказывается не только от пищи, но и от воды — прим. «Холода») голодовку, которой «его тело не выдержало».

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У Кушнира был ютуб-канал «Иноагент Малдер», в котором на момент ареста пианиста было всего пять подписчиков и четыре опубликованных видеоролика. В них Кушнир в стихах критиковал деятельность российских властей, принятые ими законы и войну в Украине.

В мае сотрудники ФСБ задержали Кушнира, возбудив против него уголовное дело по статье о о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (ст. 205.2 УК). По версии следствия, в своих видео пианист «призывал к насильственному свержению конституционного строя в РФ путем революции».

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