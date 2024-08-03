Антивоенный активист умер в СИЗО после голодовки

Работник филармонии Павел Кушнир, которого арестовали по уголовному делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, умер в СИЗО Биробиджана после сухой голодовки. Об этом сообщает издание «Вот так» со ссылкой на главу проекта «Русь Сидящая» Ольгу Романову и подругу активиста Ольгу Шкрыгунову.

Как пишет издание, 39-летний Кушнир умер 27 июля. Активиста задержали в мае этого года сотрудники ФСБ и, как утверждает «Вот так», нашли при нем самодельное удостоверение агента ФБР. По словам Романовой, «его тело не выдержало» сухой голодовки. Другие подробности смерти активиста пока неизвестны.

Кушнир работал в филармонии, вел ютуб-канал «Иноагент Малдер». В нем активист с ноября 2022 года опубликовал четыре видеоролика, в которых в стихах критиковал деятельность российских властей, принятые ими законы и войну в Украине. Канал был создан в 2011 году, на данный момент в нем 22 подписчика.

«Он всегда был неординарным и очень остро чувствующим несправедливость. Таких людей очень мало. Он человек-идея. Если он играл прелюдию и фугу Шостаковича — то все 24 и в один вечер, когда еще в училище учился. Это даже великие пианисты делают с трудом. Во всем ему нужно было идти до конца. Как-то раз, еще когда нам было лет по пятнадцать, мы поспорили, что он не прогнется под систему. И он не прогнулся. Значит он выиграл», — рассказала изданию Шкрыгунова.

Правозащитная организация «Первый отдел» отмечает, что это уже второй за неделю случай смерти в российском СИЗО. 31 июля «Мемориал» сообщил о гибели украинского военнопленного Александра Ищенко.

55-летний Ищенко вступил в полк «Азов» после начала полномасштабного вторжения и работал там водителем. В марте 2022 года он попал в российский плен, а с апреля находился в СИЗО. Дата и обстоятельства его смерти неизвестны.

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