Пьяная следовательница сбила насмерть велосипедиста

В городе Мариинске Кемеровской области нетрезвая заместительница начальника следственного отдела полиции на личном автомобиле сбила мужчину, сообщил телеграм-канал Baza. Водитель не сразу заметила попавшего под колеса человека и протащила несколько метров по асфальту. Видео происшествия первым опубликовал телеграм-канал «Мариинск подслушано».

ДТП произошло вечером 3 августа. За рулем автомобиля Mitsubishi Lancer была 41-летняя Ольга Князева, уточнил канал Baza. Имя Князевой также упомянул, сославшись на свои источники, телеканал РЕН. Факт работы виновницы происшествия в местном отделе полиции подтвердило управление МВД Кузбасса. Источники Baza уверяли, что женщина выпивала с друзьями, а затем решила съездить в магазин.

Попавший под колеса 73-летний мужчина шел по обочине вдоль дороги на улице Школьная и вел велосипед за собой. Автомобиль следовательницы съехал на обочину и сбил человека, протащив несколько метров тело и велосипед. На ролике с камер наблюдения, которое выложил городской телеграм-канал «Мариинск Подслушано», видно, как водитель остановила Mitsubishi Lancer, вышла, посмотрела на тело, а потом на глазах у очевидцев ДТП попыталась снова сесть за руль. Однако один из свидетелей успел через окно достать ключи из замка зажигания. Очевидцы потом рассказывали, что виновница пыталась скрыться с места происшествия.

Сбитый мужчина умер до приезда скорой помощи. Следовательница тоже получила травмы, ее доставили в больницу, сообщил Следственный комитет.

Управление МВД по Кемеровской области пообещало уволить сотрудницу, а ее руководителя — привлечь к дисциплинарной ответственности. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ч.3 ст. 264 УК). После выписки из больницы следователи собираются отвести полицейскую в суд, чтобы решить вопрос с арестом.

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