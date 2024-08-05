Земфира посоветовала депутату Госдумы сходить в баню

Певица Земфира в своем телеграм-канале прокомментировала серебряные медали российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на Олимпиаде в Париже. Исполнительница поздравила спортсменок и обратилась лично к депутату Госдумы Светлане Журовой, которая ранее раскритиковала спортсменок.

После матча Журова сказала, что олимпийские медали Шнайдер и Андреевой не имеют никакого отношения к России. «Они завоевали медали для себя, с этим их, конечно, можно поздравить. Но к стране это никакого отношения не имеет, к сожалению. Так сложилось, они в этом не виноваты», — заявила депутат Госдумы.

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Земфира попросила Журову «не говорить за всех». Она написала, что сама очень болела за «наших девочек», несмотря на то, что она уехала из России и признана иноагентом. Земфиру возмутили слова Журовой о том, что теннисистки якобы играли за себя, а не за Россию. В ответ на это певица назвала депутата «неистовым партработником» и посоветовала сходить в баню.

«Вам бы в баню, зло с себя смыть. Ну и понять, ваши слова — ноль. Вы ни разу не народ. Девчонки, поздравляю!» — написала Земфира.

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Андреева и Шнайдер, выступающие на Играх в статусе нейтральных спортсменок, уступили в финале парного турнира итальянкам Ясмин Паолини и Саре Эррани. Для российских теннисисток Игры в Париже — первая Олимпиада в карьере. Спортсменки признались, что гордятся даже вторым местом.

На летней Олимпиаде-2024 спортсменам из России позволено выступать только в индивидуальных видах спорта в нейтральном статусе. Под нейтральным флагом выступают 15 человек — это самая малочисленная спортивная делегация из России с 1908 года. Всего в Париж приехали 68 россиян, как сменивших гражданство до или после начала войны, так и выступающих под нейтральным флагом.

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