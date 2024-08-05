Райффайзенбанк перестал открывать россиянам новые брокерские счета

Возможность открыть новый брокерский счет в Райффайзенбанке недоступна для розничных инвесторов с 26 июля. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу кредитной организации. Там отметили, что банк вынужден снижать объем операций в России в соответствии с предписанием Европейского центрального банка (ЕЦБ) в адрес группы Raiffeisen Bank International (RBI).

«На данном этапе мы приняли решение с 26 июля 2024 года временно приостановить открытие новых брокерских счетов для розничных инвесторов. Обратите внимание, действующие брокерские счета обслуживаются как обычно. При этом Райффайзенбанк продолжает работать со всеми категориями клиентов», — сообщили в банке.

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После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года RBI, которой принадлежит российский Райффайзенбанк, пообещала свернуть свой бизнес в России. С тех пор Райффайзенбанк снизил объем своего кредитного портфеля на 60%, а также сократил клиринговый, расчетный и платежный бизнесы.

При этом в первом полугодии 2024 года, согласно отчетности RBI, прибыль российского бизнеса группы выросла почти на 3% и превысила 700 миллионов евро.

В самой компании тогда заявили, что продолжают готовить продажу российского бизнеса или его выделение в отдельную компанию. Однако, как пояснили в RBI, оба варианта требуют согласования со стороны российских и европейских органов власти, поэтому сроки завершения сделки назвать сложно.

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