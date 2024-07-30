Обещавший покинуть Россию Raiffeisen отчитался о росте прибыли своего российского бизнеса

Raiffeisen Bank International (RBI) отчитался о росте в первом полугодии 2024 года своей прибыли в России после налогообложения на 2,8% в годовом выражении, до 705 миллионов евро. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

При этом в компании заявили, что «значительно сократили» операции в России, и сообщили, что Райффайзенбанк будет размещать ликвидность в ЦБ и продолжит работу только с ограниченным списком клиентов.

Согласно отчетности банка его доналоговая прибыль в России за первые шесть месяцев 2024 года увеличилась на 2,9%, до 892 миллионов евро. При этом чистый процентный доход RBI вырос на 6,8%, до 745 миллионов евро, а операционная прибыль сократилась на 22,2%, до 1,191 миллиарда евро.

Также в банке сообщили, что его кредитный портфель в России сократился с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года на 60%. Кроме того, сократились клиринговый, расчетный и платежный бизнесы. «RBI еще больше сократит бизнес российского Райффайзенбанк в соответствии с требованиями ЕЦБ»,— пообещали представители банка.

Там также заверили, что продолжают готовить продажу российского бизнеса или его выделение в отдельную компанию. Однако, как пояснили в RBI, оба варианта требуют согласования со стороны российских и европейских органов власти, поэтому сроки завершения сделки назвать сложно.

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В апреле газета Financial Times писала, что в 2023 году крупнейшие европейские банки, продолжающие работу в России, заплатили в российский бюджет в общей сложности 800 миллионов евро налогов.

По данным издания, совокупная прибыль российского бизнеса семи европейских банков — Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP — составила более трех миллиардов евро, тогда как в 2021 году эти кредитные организации заработали в России втрое меньше.

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