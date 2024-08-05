Названы преимущества переданных Украине истребителей F-16

Американские многофункциональные истребители F-16 помогут Украине защитить свою территорию от российских ракет и беспилотников. Однако Украина вряд ли одержит верх над ВВС России из-за слишком малого количества поставленных F-16. Об этом пишет издание The Economist со ссылкой на военных экспертов.

Доставленные в Украину истребители могут в первую очередь повысить моральный дух украинских военных, считает Дуглас Барри, эксперт Международного института стратегических исследований. По началу, предполагает Барри, Воздушные силы Украины будут осторожно использовать F-16, чтобы избежать потерь. Любой сбитый Россией F-16 станет для Москвы «пропагандистской победой», уточняет The Economist. Бывший начальник штаба Минобороны Германии Нико Ланге предупреждает, что новые F-16 станут приоритетной целью для российских военных.

По мнению Ланге, истребители могли бы соперничать с российскими Су-34, которые несут планирующие авиабомбы. С появлением F-16 в небе над Украиной российские самолеты не будут оставаться «безнаказанными», пишет издание. Вполне вероятно, что российские пилоты станут держаться дальше от границы Украины из-за риска быть сбитыми. У российских истребителей получалось обстреливать Украину, даже не вылетая за пределы территории России, уточняет The Economist.

Украина может использовать F-16 для перехвата российских крылатых ракет. Кроме того, истребители оснащены 20-мм скорострельной шестиствольная пушкой M61 Vulcan, которая способна сбивать российские беспилотники «Герань». F-16 также способен запускать противокорабельные ракеты Harpoon по кораблям Черноморского флота.

Для достижения превосходства в воздухе и поддержки наземных сил надо, предположил Барри, 12 или более эскадрилий по 18 машин в каждой. Президент Украины Владимир Зеленский 4 августа подтвердил, что первые F-16 прибыли в страну. Точное число переданных Киеву истребителей он не назвал. По данным издания, Украина могла получить лишь 10 самолетов.

С поставок F-16 в Украине начнется создание Военно-воздушных сил по стандартам НАТО, пишет The Economist. Ранее поставленные Украине франко-британские ракеты Storm Shadow будут гораздо более эффективны, если их будет нести не МиГ или Су, а подходящий под стандарты Запада самолет. Кроме того, в F-16 встроен Link-16 ­— канал передач данных НАТО. Он обеспечивает защищенную связь и повышает ситуационную осведомленность.

По данным The Economist, всего Воздушные силы ВСУ могут рассчитывать на 79 истребителей F-16 от «самых рьяных европейских союзников». При этом ВСУ не могут получить все самолеты сразу: с августа и до конца года в Украину отправят лишь десять F-16. Поставка еще 16 истребителей отложены на 2025 год.

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