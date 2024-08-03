СМИ: в рекламе Минобороны снялся разыскиваемый за сексуальную связь с ребенком актер

Актер Турал Гасумов, сыгравший танкиста-мусульманина в недавнем ролике Минобороны России, подозревался в сексуальной связи с лицом младше 16 лет, сообщило «Агентство». Издание с помощью сервиса пробивки данных нашло сведения о двух возбужденных против Гасунова уголовных делах.

В 2006 году украинская милиция объявила Турала Гасумова в розыск по делу о «половом сношении с лицом, не достигшим половой зрелости» (часть 1 статьи 155 УК Украины). В 2008 году против Гасумова было возбуждено дело по статье о краже (часть 3 статьи 185 УК Украины). Пошел ли мужчина под суд по этим статьям — изданию выяснить не удалось. На карточке первого дела указано, что на момент его возбуждения Гасумов уже был ранее судим.

Родившийся в 1985 году в Баку Турал Гасумов, согласно обнаруженным «Агентством» утечкам, жил до 2014 года на востоке Украины. Уголовные дела в нулевых возбуждал Старобешевский РОВД Донецкой области. Недавно 38-летний актер на сайте подбора массовки указывал, что знает украинский.

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Турал Гасумов, согласно его странице на сайте «Всекастинги.рф», живет в Москве. Актер снимался в телепередаче «Жить здорово с Еленой Малышевой» на «Первом канале», играя «пациента доктора Гальперина». 18 июля Гасумов выкладывал у себя «ВКонтакте» видео со «съемок социального ролика». Актер написал, что ездил для этого во Владимирскую область с телеканалом RT, показал, как пьет чай рядом с людьми в военной форме и как сам, одетый в форму, стреляет из автомата.

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Минобороны России опубликовало свой ролик 2 августа. В ролике пять одетых в военную форму человек по очереди молятся. Последним показывают Гасумова, который произносит мусульманскую молитву, сидя в открытом люке механика-водителя танка. В финальных титрах перечисляются разные национальности, на слове «русские» перечисление заканчивается — и появляется название ролика: «Мы — русские, с нами Бог!».

Зимой стало известно, что на войну в Украину забрали бывшего режиссера «Ералаша» Илью Белостоцкого, сидевшего за педофилию. В июле 2022 года суд приговорил Белостоцкого к 14 годам колонии строгого режима, а в конце 2023-го он вышел из колонии, подписав контракт с Минобороны.

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