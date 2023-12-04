Поддержать
Новости

Бывший режиссер «Ералаша» Илья Белостоцкий, сидевший за педофилию, покинул колонию и отправился на войну в Украину

19:12 • 04.12.2023

Бывший режиссер «Ералаша» Илья Белостоцкий из колонии отправился на войну. Он подписал контракт с Минобороны еще в октябре. Об этом пишет MSK1.ру со ссылкой на его сестру Дарью. 

Белостоцкого в июле 2022 года приговорили к 14 годам колонии строгого режима за педофилию. Пострадавшим был 13-летний актер. В середине ноября того же года Мосгорсуд смягчил ему наказание до 6,5 года колонии. Суд переквалифицировал обвинение с педофилии на развратные действия в отношении несовершеннолетнего. На момент подписания контракта с Минобороны Белостоцкому оставалось сидеть около четырех с половиной лет. 

«Хочу вернуть моей матери и моим родным возможность мной гордиться. Я хочу не словами, а делом, поступком ответить тем гадам, которые меня упекли за решетку и тем стервятникам, которые облили грязью мое имя и растоптали честь моей семьи. Я хочу показать государству, что оно напрасно списало меня в расход, а обычным людям, живущим в нем, что они напрасно меня прокляли», — написал бывший режиссер на своей странице во «ВКонтакте». 

Белостоцкий считает, что шансов вернуться с войны у него «не много». При этом он пишет, что «во все времена позор принято было смывать кровью». 

«В Японии, например, если самурай никак иначе не мог доказать свою правоту и ему не верили, он делал себе харакири, после чего считался невиновным, потому что неискренний человек не станет лишать себя жизни ради истины. Возможно, мой поступок в чем-то схож с этой традицией, во всяком случае по градусу отчаяния», — объяснил он свое решение. 

Ранее Белостоцкий был членом Гильдии кинорежиссеров России. Кроме того, он работал режиссером-постановщиком в киножурнале «Ералаш» и телесериале «След».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
Поддержите «Холод» сегодня, чтобы завтра стало теплее
Нас не остановили ни репрессивные законы, ни блокировка сайта. Мы продолжаем говорить о том, что важно прямо сейчас. Команда «Холода» работает, чтобы у всех, кто не видит просвета, появилась надежда.
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»