Бывший режиссер «Ералаша» Илья Белостоцкий, сидевший за педофилию, покинул колонию и отправился на войну в Украину

Бывший режиссер «Ералаша» Илья Белостоцкий из колонии отправился на войну. Он подписал контракт с Минобороны еще в октябре. Об этом пишет MSK1.ру со ссылкой на его сестру Дарью.

Белостоцкого в июле 2022 года приговорили к 14 годам колонии строгого режима за педофилию. Пострадавшим был 13-летний актер. В середине ноября того же года Мосгорсуд смягчил ему наказание до 6,5 года колонии. Суд переквалифицировал обвинение с педофилии на развратные действия в отношении несовершеннолетнего. На момент подписания контракта с Минобороны Белостоцкому оставалось сидеть около четырех с половиной лет.

«Хочу вернуть моей матери и моим родным возможность мной гордиться. Я хочу не словами, а делом, поступком ответить тем гадам, которые меня упекли за решетку и тем стервятникам, которые облили грязью мое имя и растоптали честь моей семьи. Я хочу показать государству, что оно напрасно списало меня в расход, а обычным людям, живущим в нем, что они напрасно меня прокляли», — написал бывший режиссер на своей странице во «ВКонтакте».

Белостоцкий считает, что шансов вернуться с войны у него «не много». При этом он пишет, что «во все времена позор принято было смывать кровью».

«В Японии, например, если самурай никак иначе не мог доказать свою правоту и ему не верили, он делал себе харакири, после чего считался невиновным, потому что неискренний человек не станет лишать себя жизни ради истины. Возможно, мой поступок в чем-то схож с этой традицией, во всяком случае по градусу отчаяния», — объяснил он свое решение.

Ранее Белостоцкий был членом Гильдии кинорежиссеров России. Кроме того, он работал режиссером-постановщиком в киножурнале «Ералаш» и телесериале «След».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.