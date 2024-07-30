Беларус раскопал могилу Ван Гога со словами «художник, вставай!»

Беларусский художник-акционист Алексей Кузьмич-младший раскопал могилу Винсента Ван Гога на кладбище во французском городе Овер-сюр-Уаз. Кузьмич назвал свой перфоманс «Ренессанс» и выложил видео с записью акции.

Автор перфоманса нарядился в белый костюм с белыми туфлями, покрасил лицо в белый цвет и принес на могилу белый будильник. Будильник прозвенел, и Алексей Кузьмич сказал немногочисленным зрителям, что понимает, с каким чувством печали те пришли к могиле Ван Гога. «Мне тоже невыносимо жить в мире, где закончились художники», — объявил акционист, добавив, что сегодня все изменится.

«Художник, вставай!» — провозгласил автор перфоманса и начал раскапывать могилу на глазах у немногочисленной публики, которая поспешила уйти.

Спустя несколько минут на место прибыли двое полицейских и задержали Кузьмича. «Ван Гог, вернись!» — успел крикнуть акционист перед тем, как его увели с кладбища.

Позже, при публикации видео, автор наложил на момент раскопок чтение стихотворения Арсения Тарковского, которое начинается строками «Пускай меня простит Винсент Ван-Гог за то, что я помочь ему не мог».

Алексей Кузьмич-младший является сыном полного тезки, советского акциониста 1970-80-х годов. Кузьмич-младший отметился несколькими перфомансами на родине, в Беларуси.

Во время выборов президента в 2020 году он провел акцию «Верую». Художник встал в набедренной повязке посреди избирательного участка, наклеил на грудь избирательный бюллетень с нарисованным мужским членом и простоял с завязанными глазами полминуты. На митинге протеста тем же вечером Кузьмич встал в набедренной повязке перед цепочкой сотрудников ОМОНа и принял позу, напоминающую распятие.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.