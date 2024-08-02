Женщина два года скрывала смерть матери ради ее пенсии

В селе Пояте недалеко от сербского города Чичевац полиция арестовала женщину, которая два года скрывала смерть своей матери и продолжала получать ее пенсию. Об этом сообщает сербское издание Blic.rs.

Как пишет издание, женщина 1958 года рождения, чье имя не уточняется, завернула тело матери в одеяло и оставила его дома на кровати. Сама мать умерла 28 июня 2022 года. Министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич заявил, что дело будет передано в прокуратуру для дальнейшего разбирательства.

Такие истории происходили не только в Сербии. В частности, в России в городе Советск Калининградской области 72-летний местный житель получал пенсию умершей матери на протяжении 15 лет. Его мать умерла в 2002 году в Беларуси, однако до 2015 года он продолжал получать выплаты по доверенности.

В прокуратуре отметили, что иногда мужчина оформлял доверенности на подставных женщин, внешне схожих с его матерью. Суд назначил ему 3,5 года лишения свободы по статье о мошенничестве.

В Челябинской области мужчина сжег тело своей матери и сделал вид, что она пропала. Он также подал заявление в полицию, в котором указал, что его мать вышла из дома и не вернулась. Через два года мужчина решил во всем признаться. К этому моменту он сам достиг пенсионного возраста и начал получать собственную пенсию. Его также обвинили в мошенничестве.

Похожая история произошла в Беларуси. Однако в этом случае, вероятно, мужчина, который полтора года получал пенсию умершего гражданина 1930 года рождения, не был его родственником. Он использовал чужой паспорт, заменив в нем фотографию. В результате мужчина получил 11,6 тысяч беларусских рублей, что эквивалентно примерно 300 тысячам российских рублей.

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