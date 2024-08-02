СМИ: некоторых западных лидеров беспокоит растущее влияние советника Зеленского

Некоторые союзники Украины обеспокоены растущим влиянием главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Агентство Bloomberg сообщает, что у советника Владимира Зеленского есть право голоса во всех политических вопросах, начиная от внешней политики и заканчивая военным планированием.

Bloomberg не называет конкретных лидеров или представителей стран, кто обеспокоен влиянием Ермака на Зеленского. Союзников Украины тревожит то, «насколько сильно принятие решений сосредоточено в руках Ермака», уточняет агентство.

«Я не участвую вообще во всем, я только координирую. Да, я очень горжусь тем, что президент спрашивает моего мнения, но он спрашивает моего мнения, потому что я получаю результаты», — заявлял Ермак.

Агентство утверждает, что у Ермака больше полномочий, чем у его предшественника Андрея Богдана. Например, в ходе саммита в Швейцарии ему была доверена миссия привлечь на сторону Украины страны Глобального Юга — Индию, Индонезию, Южную Африку и Саудовскую Аравию. Правда, по итогам мирного саммита у него не вышло заручиться их поддержкой.

С именем Ермака связывают решение об отставке Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ. Сейчас он работает послом Украины в Лондоне. Кроме того, знакомые с внутренней политикой Украины источники Bloomberg утверждают, что Ермак сыграл важную роль в отставке вице-премьера Александра Кубракова. Администрация президента не смогла объяснить причин столь резкой кадровой перестановки, из-за чего иностранные союзники Украины остались в недоумении из-за этого решения. Кубраков был близок к администрации президента США Джо Байдена.

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Некоторые чиновники сравнили Ермака с «исполнительным директором», когда как Зеленского назвали скорее «председателем». Собеседники Bloomberg утверждают, что Зеленский доверяет Ермаку как своей жене Елене. Они вспомнили, что Ермак даже ездил с четой Зеленских в отпуск до начала войны.

Зеленский и Ермак познакомились во время работы на украинском телеканале «Интер». В 2019 году Зеленский назначил его своим помощником. На этом посту Ермак курировал переговоры в Минском формате и помогал организовывать обмен заключенными между Украиной и Россией.

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