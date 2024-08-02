Тяжело больная американка нашла своему мужу новую жену

Тяжело больная американка Кэролин Маркл уговорила своего мужа Мила Маркла зарегистрироваться на сайте знакомств, чтобы он не был одинок после ее смерти. Необычную историю знакомства Мила с будущей женой рассказал The Guardian.

Издание пишет, что Кэролин и Мил поженились через два года после знакомства, в 1989 году. Однако спустя четыре года Мил заметил, что жена «ходит как-то странно». Она также не замечала, когда светофор загорался зеленым светом.

У Кэролин диагностировали рассеянный склероз. Как рассказал ее муж, к 2009 году его мир «сузился до работы и ухода за Кэролин», но мужчина отказывался думать о смерти супруги.

Впервые Кэролин заговорила о том, что Милу нудно найти новую спутницу, в 2011 году на приеме у врача. В последующие годы она несколько раз возвращалась к этой теме, но Мил уклонялся от разговора.

На приеме у врача в начале 2019 года Кэролин сказала, что хочет прекратить лечение. «Я сидел рядом и молча слушал, как она объясняет свое решение. Потом она сказала: “Раз уж мы об этом заговорили, я хочу, чтобы Мил нашел ту, с кем он останется, когда я умру. И я собираюсь стать той, кто ее выберет”», — цитирует Мила The Guardian.

Женщина помогла мужу зарегистрироваться на сайте знакомств и заполнить информацию о себе в профиле. При этом мужчина не рассказывал в профиле о своей жене и ее болезни.

Некоторое время общение Мила на сайте знакомств заканчивается в тот момент, когда он рассказывал о своей ситуации. Однако в конце 2019 года ему написала девушка по имени Джен. Мил вел с девушкой переписку, и однажды они созвонились. После того, как он рассказал о своей жене, ​та «внезапно попросила телефон», чтобы поговорить с Джен. После этого Мил отправился на первое свидание с ней.

Вскоре Джен приехала домой к Милу и Кэролин. «Я был поражен, увидев, что между ними мгновенно возникла связь. За ужином у нас царили смех и легкость. Мы чувствовали себя одной семьей», — рассказал Мил.

Через два года после смерти Кэролин в 2020 году Мил и Джен поженились. На свадьбе пара вспоминала Кэролин, которая, по словам Мила, «была важной частью этого праздника». Мужчина добавил, что он благодарен жене, которая позаботилась о нем перед смертью. Он рассказал, что скорбит, но не чувствует себя одиноким из-за Джен.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.