Подозреваемого в организации убийства сенатора задержали на выходе с заседания в Совфеде

Члена Совета Федерации Дмитрия Савельева задержали по подозрению в причастности к организации убийства. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, перед задержанием Совет Федерации снял неприкосновенность с Савельева. Такое решение было принято по запросу Генпрокурора Игоря Краснова. Сенатор Андрей Клишас рассказал, что прокуратура представила Совфеду копии материалов уголовного дела против Савельева. По его словам, они являются достаточным основанием для лишения сенатора неприкосновенности. При этом подробности дела он не раскрыл.

Сам Савельев, как пишет РБК, назвал дело против него «сфабрикованным», а преследование — «необоснованным».«На что Валентина Ивановна [Матвиенко] сказала, что мы не принимаем решение об осуждении. Решение принимает суд, поэтому у Дмитрия Владимировича будет возможность с помощью адвокатов оспорить, привести контраргументы», — сказал в интервью изданию Сенатор Вячеслав Тимченко.

Телеграм-канал Mash со ссылкой на свои источники пишет, что Савельева якобы задержали по делу об убийстве в 90-е, когда тот возглавлял «Транснефть». В свою очередь канал 112, ссылаясь на неназванный источник, утверждает, что речь идет об организации убийства бизнес-партнера Савельева. Летом 2023 года он якобы «решил расправиться с неким Ионовым, с которым вместе управлял одной из организаций». При этом канал пишет, что о готовящемся убийстве в ФСБ сообщил нанятый Савельевым киллер.

Позже в Следственном Комитете сообщили, что в августе 2023 года Савельев «руководствуясь личной неприязнью к предпринимателю», поручил своему знакомому «организовать его убийство». «После получения информации об убийстве предпринимателя Савельев за совершение преступления передал соучастнику вознаграждение», — говорится в сообщении СК. Там также отмечается, что уголовное дело завели по статье «организация приготовления к убийству».

В июне Савельев стал фигурантом расследования «Важных историй» о схеме хищения денег из российского бюджета. Журналисты выяснили, что с мая 2012 года по конец января 2013 года на счет офшорной компании Савельева и его супруги Ольги в швейцарском банке EFG пришло почти восемь миллионов долларов (247 миллионов рублей по среднегодовому курсу). Основаниями для транзакций были указаны «договоры займа» и «поставки оборудования».

Савельев стал членом Совета Федерации от «Единой России» в 2016 году, его полномочия истекают в сентябре. До этого он был депутатом шестого созыва Госдумы, а также баллотировался в губернаторы Нижегородской области. Отмечается, что Савельев долгое время держался в первой двадцатке рейтинга самых богатых российских сенаторов.

Обновлено в 15:59, добавлен комментарий СК.

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