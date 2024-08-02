Родители Яшина боялись отправки их сына в «специальный ГУЛАГ» и рассказали о его желании вернуться на родину

Родители освобожденного политика Ильи Яшина рассказали корреспонденту «Холода» о том, как узнали об обмене своего сына, и о его желании вернуться в Россию.

По словам матери политика Татьяны, ее заранее не предупреждали об обмене. Она отметила, что о пропаже Ильи Яшина из колонии узнала во вторник, 30 июля. «И, конечно, вот эти два дня были очень тревожными, потому что мы не знали, куда везут, и не было даже мысли [об обмене] поначалу», — рассказала Татьяна.

Она добавила, что были разные предположения о причинах перемещения политзаключенных. «Может быть, какой-то специальный ГУЛАГ для политических делают, какое-то новое дело. Но логика подсказывала, что [это] совершенно разные люди, и под одно дело нельзя их подвести», — отметила Татьяна Яшина.

Она рассказала, что до последнего момента не было уверенности, что политик попадет в списки на обмен: «Бывали случаи, когда собирают какое-то количество людей, а потом меняют далеко не всех, как бывает вот с военнопленными. И поэтому до последнего мы не знали, будет он, не будет, как он сам на это отреагирует, потому что он всегда говорил, что он не собирается уезжать».

На вопрос о том, собирается ли Илья Яшин возвращаться в Россию, Татьяна ответила, что в ближайшем будущем это невозможно, но он хотел бы приехать в страну. «Это риск не только для него, но и для многих других, которые ждут второй волны… Это, в общем, и бессмысленно, и глупо, и по-мальчишески. Я надеюсь, что этого не будет. Но как будет дальше, я не знаю», — сказала она.

Татьяна добавила, что больших проблем со здоровьем у Яшина после заключения нет. После прибытия в Германию он прошел обследование в немецкой клинике вместе с другими прибывшими политзаключенными.

Отец Ильи Яшина Валерий также рассказал, что об обмене он узнал из СМИ: «Никто нам ниоткуда не позвонил. Ни из Кремля, ни из Белого дома. Ни Путин, ни Мишустин. И даже Шойгу опальный не позвонил и не сказал: “Мы выпускаем твоего сына, он нам здесь надоел, все, выпускаем”».

Он также отметил, что уверен в желании сына вернуться в Россию. «Как бы это ни показалось вычурно, высокопарно, но наша родина Россия. Да дело даже не в ностальгии, а дело совсем в другом. Это наша страна, наша земля. Как Леша Навальный говорил, это наша страна, это наш город», — рассказал Валерий.

Он добавил, что у Илья Яшина хватит «сил, здоровья и моральных устоев, чтобы продолжать свою борьбу».

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