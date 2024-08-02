Случайная находка может изменить взгляд на историю Римской империи

Профессор Оксфордского университета Марк Меррони сделал археологическое открытие, опровергающее представление историков о мире, который царил между Римской Империей и кельтами Уэльса. Издание The Guardian рассказало о раскопках, которые главный специалист Оксфорда по истории античной Британии начал на месте найденного в регионе римского форта.

Раскопки идут в графстве Пембрукшир на западной оконечности полуострова Уэльс. Они начались после того, как профессор изучал дорогу, оставшуюся с древнеримских времен. На спутниковом снимке местности Меррони увидел поле, по размерам напоминающее площадку большого форта, которые римляне обычно строили в Англии — размером 185 на 155 метров.

Ученый приехал на место, стал бродить по полю и нашел кусок древней черепицы, которой римляне покрывали постройки. «Я поднял находку: абсолютное великолепие! Перевернул вверх дном и увидел под диагональной линией место, где кусок черепицы был когда-то надрезан, чтобы подогнать под следующий», — восторгался профессор в разговоре с журналистами.

Местный фермер, которому принадлежало поле, рассказал Меррони, что на нем много подобных черепков, в том числе со следами долота и надрезов. Торчащие из земли оставшиеся от укреплений камни и обилие сланца мешали земледелию, поэтому поля в XIX веке были огорожены под пастбища и сохранились.

Характеристики деревянной крепости отвечают, по словам историка, «всем требованиям римского форта»: форма прямоугольной игральной карты с закругленными углами, огромный ров по периметру, контрэскарп снаружи рва и эскарп (основание для вала) внутри. Внутри могли одновременно находиться примерно 500 солдат. Рядом есть два источника воды. «Форт стратегически расположен на склоне холма с прекрасным видом на речную долину, как это часто бывает», — описал находку оксфордский ученый.

Укрепления датируются I–III веками нашей эры, когда кельтское племя деметов населяло юго-западную часть современного Уэльса. Считалось, что они были союзниками Рима, а это означало, что необходимость строить укрепления и держать здесь войска отсутствовала, рассказал Меррони Guardian. Однако найденная крепость опровергает это утверждение. Причем это вторая крепость, найденная на полуострове. В 2013 году в 150 километрах от столицы Уэльса, Кардиффа, был обнаружен форт похожего масштаба. «Теперь придется признать, что регион не был мирным и лояльным, — сделал вывод ученый. — Древние римляне наносили удары по местным племенам железным кулаком».

Это невероятная находка национального значения и остатки крепости будут объявлены памятником истории, заверил профессор Оксфорда в беседе с журналистом Guardian.

Марк Меррони является основателем и главным редактором посвященного археологии, древнему искусству и истории журнала Antiqvvs. На страницах этого издания Меррони в 2022-м году первым рассказал о найденной на юге графства Пембрукшир римской дороге. Эта находка, по словам профессора, опровергла предположения, что римляне не заходили далеко в Уэльс.

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