«Доктор Кто» поднял экономику Уэльса

Перезапуск сериала «Доктор Кто» привнес в экономику Уэльса, где его снимали, как минимум 134 миллиона фунтов стерлингов валовой добавленной стоимости. В регионе появились сотни новых рабочих мест, а в развитии местного творческого сектора произошел резкий скачок. Вот как это произошло.

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Научно-фантастический сериал об инопланетном путешественнике во времени «Доктор Кто», снятый Би-би-си в Британии, впервые показали в 1963 году. Серии выходили вплоть до 1989 года, но из-за падения зрительского интереса его съемки приостановили — до возрождения в 2000-х годах.

Би-би-си отмечает, что возрождение «Доктора Кто» было рискованным решением. Тем не менее сериал снова вышел на экраны в 2005 году, и работа над ним идет до сих пор. Его создатели продолжили повествование показанной в XX веке истории, но нумерация сезонов началась сначала. Проект стал настолько успешным, что Би-би-си даже выпустила спин-оффы: «Торчвуд» и «Приключения Сары Джейн».

В Уэльс, где снимали новые сезоны, массово поехали туристы, а в столице Уэльса Кардиффе открылись новые супермаркеты, отели, пабы и бары. «Люди говорят: “О, драма стоит два миллиона фунтов”. Это значит, что два миллиона фунтов идут в Кардифф, два миллиона фунтов идут на водителей, офисный персонал, на гостиничные услуги, отели, пабы, бары, супермаркеты. Работа создает работу», — говорит шоураннер Рассел Ти Дэвис, родившийся в Южном Уэльсе.

В докладе, подготовленном экономистами Би-би-си, компанией Media Cymru и Центром креативной экономики университета Кардиффа, говорится, что каждый из новых сезонов способствовал созданию примерно 50 новых рабочих мест в Уэльсе и 95 — в Великобритании в целом. И это без учета вакансий, созданных непосредственно для съемок сериала.

Би-би-си описывает возвращение «Доктора Кто» как «поворотный момент» и «катализатор роста творческой индустрии Уэльса». Именно с успехом этого проекта компания связывает то, что в дальнейшем ей заказали съемки сериалов «Мерлин», «Атлантида» и «Шерлок».

Из-за успешного перезапуска «Доктора Кто» Би-би-си также решила построить в Кардиффе первую съемочную студию Roath Lock Studios и перенести в этот город съемки сериала «Катастрофа» из Бристоля. По словам первого министра Уэльса Марка Дрейкфорда, возвращение проекта стало «ключевым фактором в построении репутации киноиндустрии Уэльса». На сегодняшний день Би-би-си выпустила 13 сезонов нового «Доктора Кто», вот-вот покажет три спецвыпуска к 60-летней годовщине сериала, а также работает над 14 сезоном. В 2022 году стало известно, что роль нового Доктора Кто исполнит шотландский актер руандийского происхождения Шути Гатва, известный по роли Эрика в сериале «Половое воспитание».