Словения заподозрила Россию в отправке шпионов под видом студентов

Чиновники Словении заявили, что приток в страну российских студентов в возрасте от 40 до 50 лет может быть прикрытием для отправки новых российских агентов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Издание со ссылкой на словенских силовиков утверждает, что в марте этого года правительство страны депортировало по меньшей мере восемь российских студентов за распространение прокремлевской пропаганды и выдачу себя за словенцев в интернете. Тогда же российский дипломат в Словении Сергей Лемешев был объявлен персоной нон грата.

17 июня стало известно, что Словения может обменять двух предполагаемых сотрудников российской Службы внешней разведки. По данным The Wall Street Journal, их могут обменять на бывшего морского пехотинца Пола Уилана и журналиста Эвана Гершковича.

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Издание утверждает, что российские агенты были задержаны в 2022 году. При себе у них были аргентинские паспорта, в которых были указаны имена Марии Розы Майер Муньос и Людвига Гиша. В действительности, как пишет The Wall Street Journal, это супруги Артем и Анна Дульцевы.

Спецслужбы Словении утверждают, что пара переехала в страну в 2017 году якобы после вооруженного ограбления в Аргентине. В компьютерах Дульцевых обнаружили «оборудование для безопасной связи с операторами в Москве», которое ни европейские, ни американские специалисты не смогли взломать. «В потайном отделении своего холодильника они хранили сотни тысяч евро наличными», — добавляет The Wall Street Journal.

На данный момент супруги содержатся под стражей, а двое их детей размещены в приемной семье. Издание отмечает, что в ближайшие недели суд должен вынести решения по делу о шпионаже. При этом The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники пишет, что российское правительство выразило заинтересованность в обмене Дульцевых.

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