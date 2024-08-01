Препарат для снижения веса оказался эффективным при болезни Альцгеймера

Препарат для снижения веса Саксенда может помочь замедлить потерю объема мозга у людей с болезнью Альцгеймера. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование британских ученых.

«Это исследование дает надежду на то, что на горизонте появятся новые возможности для изменения течения болезни. Мы находимся в эпоху беспрецедентных перспектив, с новыми методами лечения на разных стадиях разработки, которые замедляют или даже предотвращают снижение когнитивных способностей, вызванное болезнью Альцгеймера», — заявила старший научный сотрудник Ассоциации Альцгеймера Мария Каррильо.

В исследовании, которое провели под руководством экспертов из Имперского колледжа Лондона, приняли участие 204 пациента из Великобритании. Половина из них получала препарат с действующим веществом лираглутид, который также входит в лекарства от диабета. Оставшиеся участники эксперимента получали плацебо.

Ученые утверждают, что препарат снизил уменьшение частей мозга, которые контролируют память, обучение, язык и принятие решений, почти на 50% по сравнению с плацебо. Кроме того, исследователи заверили, что после 12 месяцев лечения препарат снизил ухудшение когнитивных способностей у участников на 18%.

Эксперты заявили, что для подтверждения результатов необходимы гораздо более масштабные исследования.

Ранее британские ученые начали клинические испытания, в ходе которых они планируют найти способ диагностировать болезнь Альцгеймера на ранних стадиях при помощи анализа крови. Исследователи хотят изучить биомаркеры, которые, по их словам, могут указывать и на другие нарушения памяти, в том числе на сосудистую, лобно-височную деменцию, а также деменцию с тельцами Леви.

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