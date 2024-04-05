В Великобритании начнут диагностировать болезнь Альцгеймера на ранней стадии

Ученые Оксфорда и Университетского колледжа Лондона начали клинические испытания, в ходе которых планируют найти способ диагностировать болезнь Альцгеймера на ранней стадии при помощи анализа крови. Эксперимент будут проводить в течение пяти лет. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Руководить исследованием будет профессор Оксфордского университета Ванесса Рэймонт. По мнению британских ученых, новый способ диагностики возможен при изучении биомаркеров, которые, помимо Альцеймера, могут указывать на другие нарушения памяти: сосудистую, лобно-височную деменцию, а также деменцию с тельцами Леви — заболевание головного мозга, сопровождающееся зрительными галлюцинациями и тремором.

Исследователи также хотят найти новые способы лечения нарушений памяти.

В эксперименте примут участие около пяти тысяч добровольцев по всей Великобритании. Рэймонт отмечает: «Как правило, среди участников таких исследований практически нет ни очень пожилых людей, ни представителей этнических меньшинств, ни страдающих от других хронических заболеваний. Нам же необходимо понять, как обстоят дела в реальном мире».

Сегодня болезнь Альцгеймера можно диагностировать лишь двумя дорогостоящими тестами: ПЭТ-сканированием головного мозга или спинномозговой пункцией. Оба метода основаны на выявлении тау-белка и бета-амилоида. Такая диагностика способна выявить заболевание еще до проявления симптомов, но из-за ее дороговизны пройти необходимые тесты удается лишь 2% пациентов.

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