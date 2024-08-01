Бывшую журналистку РБК и «Ведомостей» признали виновной в убийстве избивавшего ее партнера

Коллегия присяжных Электростальского городского суда в Московской области признала бывшую журналистку РБК и «Ведомостей» Оксану Гончарову в умышленном убийстве отца ее двоих детей, пишет газета «Коммерсантъ». В ходе процесса защита настаивала, что Гончарова оборонялась, и обращала внимание суда на то, что партнер журналистки годами избивал ее.

Вердикт о виновности Гончаровой присяжные приняли единогласно. В то же время они пришли к выводу, что она заслуживает снисхождения.

Убийство, за которое судят Гончарову, произошло 28 сентября 2022 года в ее квартире в Электростали. В этот день бывший партнер журналистки и отец двух из трех ее детей Алексей Самусев вместе со своим другом Максимом Валиулиным выпивал дома у Гончаровой. В завершении вечера она попросила гостей удалиться, после чего Самусев набросился на нее с кулаками. Защищаясь, Гончарова несколько раз ударила мужчину ножницами. Один из ударов пришелся по яремной вене и оказался смертельным.

В ходе процесса защита Гончаровой рассказала, что Самусев в течение 15 лет избивал Гончарову. Он был трижды судим по уголовным статьям, в частности, об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, грабеже и угрозе убийством, а также 40 раз привлекался к административной ответственности. Гончарова обращалась в полицию, однако угрозы и избиения со стороны Самусева не прекращались.

В связи с этим адвокаты Гончаровой настаивали, что ее действия необходимо рассматривать, как «необходимую оборону» (ст. 37 УК) или «убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны» (ст. 108 УК). В первом случае уголовное дело против Гончаровой должны были прекратить, а во втором ей грозило бы до двух лет лишения свободы.

«Я не желала смерти Алексею и испытала сильный шок, когда после первого допроса оперативник сообщил мне, что он после операции умер. Я рассчитывала, что он тоже даст показания. О том, что у нас так все закончится, я не допускала и мысли», — заявил Гончарова в ходе процесса.

На заседании 19 августа прокурор запросит наказание для Гончаровой, а суд огласит приговор. По статье об умышленном убийстве ей грозит до 15 лет заключения.

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