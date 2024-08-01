Артемий Лебедев рассказал о спасении Навального Путиным после отравления «Новичком»

Владимир Путин спас Алексея Навального после его отравления в Томске в 2020 году. Об этом в интервью Юрию Дудю заявил дизайнер и популярный блогер Артемий Лебедев. Он пояснил, что благодаря Владимиру Путину в России существует система здравоохранения, которая обеспечила Навальному своевременную медицинскую помощь и сохранила ему жизнь.

«Его Путин спас. Он создал систему здравоохранения, когда у тебя самолет садится в заминированный аэропорт, где уже кто-то позвонил, я не знаю кто, и сказал, что нельзя садиться. Пилот принимает решение, потому что он царь и бог, садится, вызывает “скорую помощь”, приезжает “скорая помощь”. В стране, где все нахрен разворовано, где хуево лечат и все пидорасы, спасают Навального. <...> Приезжает консилиум из Москвы, долго сидят, химичат… Если бы [Путин] хотел отравить, то, не знаю, застряли бы эти профессоры где-то, не вылетели бы», — сказал Лебедев.

Он также отметил, что политзаключенные, «что Толоконникова, что Сенцов», выходили из российских тюрем «румяные и розовые», а Навальный был «доходягой», потому что «у него здоровье подорвалось». В ответ на вопрос о том, почему здоровье Навального подорвалось и не было ли тому причиной его отравление, Лебедев рассказал о спасении оппозиционера Путиным.

В августе 2020 года Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, которым он летел из Томска в Москву. Борт экстренно посадили в Омске, а самого Навального госпитализировали в местную больницу. Спустя несколько дней власти разрешили передать Навального, находившегося к этому моменту в коме, команде немецких медиков, которые спецбортом доставили его в берлинскую клинику. Там врачи, обследовав Навального, пришли к выводу, что он был отравлен «Новичком» — разработанным в Советском Союзе боевым отравляющим веществом.

Пройдя лечение, Навальный вместе с соратниками смог установить личности отравивших его сотрудников ФСБ. Он позвонил им, представившись помощником секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева, и смог добиться от одного из них — Константина Кудрявцева — признания в том, что группа сотрудников спецслужбы следила за ним, а затем отравила, нанеся «Новичок» на внутреннюю поверхность трусов.

В свою очередь, российские власти так и не провели расследования отравления Навального. Тот обратился по этому поводу с иском в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и выиграл. В июне 2023 года ЕСПЧ присудил ему 40 тысяч евро, постановив, что российские следственные органы проигнорировали политические мотивы покушения на Навального и не ответили на сообщения об использовании боевого отравляющего вещества «Новичок».

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