Архитектор «дворца Путина» назначен вице-президентом «Сбера»

Архитектора Ланфранко Чирилло назначили старшим вице-президентом «Сбера». Он станет руководителем подразделения «Строительство». Об этом сообщается на сайте «Сбера».

Как отмечает пресс-служба банка, новый блок создан для того, чтобы систематизировано управлять всеми строительными проектами «Сбера». Куратором блока станет заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Блок “Строительство” возглавит Ланфранко Чирилло — всемирно известный архитектор, в портфолио которого множество шедевров. У Ланфранко огромный опыт строительства, отличное чувство стиля. Уверен, что его приход в Сбер усилит наше строительное направление и позволит нам построить еще больше качественных, современных и прекрасных объектов, значимых для всей России», — заявил председатель правления «Сбера» Герман Греф.

При этом, как отмечает The Bell, среди «значимых для всей России» объектов оказался курортный комплекс под Геленджиком. Агентство Reuters выпустило расследование о том, как соратники Владимира Путина извлекли выгоду из схемы государственной закупки дорогостоящего медицинского оборудования и перевели деньги на счета в швейцарских банках, связанные с «дворцом Путина». В расследовании Чирилло упоминается как архитектор «дворца».

В то же время в 2021 году команда Алексея Навального опубликовала еще одно расследование, в котором оценила стоимость «дворца» в сто миллиардов рублей. Тогда бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что «дворец» якобы принадлежит ему. В Кремле в свою очередь заявили, что Путин не имеет отношения к объекту.

В прошлом году министр юстиции Италии Карло Нордио подписал ходатайство о привлечении к уголовной ответственности Чирилло. Его обвинили в таможенной контрабанде, подделке государственных документов и уклонении от уплаты налогов. Итальянские СМИ называли Чирилло «архитектором Путина».

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