Обучение в российских медвузах резко подорожало

Российские вузы подняли цены для абитуриентов, поступающих на медицинские факультеты. В московских вузах стоимость обучения выросла в среднем на 30%, в петербургских — на 15–20%, а в воронежском медуниверситете по направлению «педиатрия» — более чем на 50%, пишет «Коммерсантъ».

Минздрав объяснил, что российские вузы сами определяют стоимость обучения. При этом в ведомстве подчеркнули, что вузы руководствуются положениями законодательства и действуют «в строгом соответствии с нормативными затратами на соответствующий год».

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В свою очередь руководство медвузов объясняет рост стоимости обучения внедрением «новой научно-исследовательской образовательной модели» и увеличением нагрузки на профессорско-преподавательский состав.

В Первом МГМУ им. И. М. Сеченова добавили, что повышение платы фактически не влияет на доступность медицинского образования, так как число бюджетных мест с каждым годом растет. В июне глава Минздрава говорил, что за последние пять лет число бюджетных мест в российских вузах увеличилось на 30%.

Тем не менее стоимость контрактного обучения бьет рекорды. В Воронежском медуниверситете имени Н.Н.Бурденко тарифы на факультете педиатрии подскочили на 56%. На лечфаке стоимость обучения выросла на 46%, а обучение для будущих стоматологов подорожало на 43%. А, например, цены на обучение на стоматологическом факультете Российского университета медицины выросли на 44%.

Цены на обучение абитуриентов в новом учебном году выросли не только в медвузах. В июне стало известно, что тарифы подняли во многих крупнейших российских высших учебных заведениях — в среднем на 20%.

В основном подорожали такие направления, как «информационные системы и технологии», «экономика», «менеджмент», «информатика и вычислительная техника», «юриспруденция», «лингвистика» и «журналистика».

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