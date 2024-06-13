Крупнейшие российские вузы значительно подняли цены на обучение

Цены на обучение в ведущих российских вузах в 2024/25 учебном году резко выросли, пишет газета «Ведомости». В издании подсчитали, что в среднем подорожание составило 20%.

Как пишет газета, в основном подорожали такие направления, как «информационные системы и технологии», «экономика», «менеджмент», «информатика и вычислительная техника», «юриспруденция», «лингвистика», «журналистика», а также ведущие программы подготовки.

Сильнее других поднял цены Московский физико-технический институт (МФТИ). Так, стоимость обучения по программе «прикладная математика и физика» там выросла с 389 тысяч рублей до 467 тысяч, «информатика и вычислительная техника» — с 432 тысяч рублей до 519 тысяч, а «ядерная физика и технологии» — с 504 тысяч рублей до 605 тысяч.

В свою очередь, Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД России повысил стоимость обучения по отдельным программам на 13%. Так, цена на «журналистику» выросла с 634 тысяч рублей до 662 тысяч, «международные отношения» — с 655 тысяч рублей до 740 тысяч, а «юриспруденция» подорожала с 625 тысяч рублей до 710 тысяч.

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Как пишут «Ведомости», стоимость обучения по разным программам в Уральском федеральном университете им. Б.Н. Ельцина выросла на 8-10%, а в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) и Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ) цены увеличились в пределах 4,5%.

В свою очередь, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТГУ) подняли цены на обучение на 6,5%.

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