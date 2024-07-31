Мужчина пытался вывезти из России бивни краснокнижного моржа

Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) изъяли у пассажира в Домодедово бивни атлантического моржа, который занесен в Красную книгу и признан культурной ценностью в России. Об этом сообщается в телеграм-канале ФТС.

В пресс-релизе сказано, что 48-летний коллекционер костяных изделий, имя которого не называется, пытался вывезти в Каир «11 подозрительных предметов, похожих на бивни». Мужчина утверждал, что приобрел их на блошином рынке и собирался сделать из них ножки для кровати. При этом у него не было документов, разрешающих вывоз бивней.

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Представители ФТС отметили, что сотрудники таможни изъяли бивни и отравили их на экспертизу в Государственный Дарвиновский музей. Как уточнили в ФТС, на данный момент решается вопрос о возбуждении против коллекционера уголовного дела. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы и штраф в один миллион рублей.

Ранее сотрудники таможенной службы обнаружили в багаже гражданки Китая высушенные когти медведя, которые она также пыталась вывезти из России. Инцидент произошел в аэропорту Читы.

В ФТС отметили, что для вывоза подобных предметов требуется специальное разрешение, поскольку они охраняются Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

В июле этого года сотрудники ФТС также обнаружили в багаже у россиянки вулканический песок, который оказался радиоактивным. Его женщина привезла из Индии и собиралась использовать для изготовления косметики. При этом она не знала о радиоактивности песка. Его ввоз в Россию запрещен Роспотребнадзором.

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