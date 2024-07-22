В багаже россиянки нашли радиоактивный вулканический песок

Сотрудники таможенной службы в аэропорту Внуково изъяли у 42-летней россиянки вулканический песок из Индии, который оказался радиоактивным. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) в своем телеграм-канале.

Как отмечается в пресс-релизе, женщина, чье имя не называется, летела из Индии транзитом через Объединенные Арабские Эмираты. Ее остановили во время прохождения «зеленого коридора» из-за срабатывания системы радиационного контроля «Янтарь».

Радиационный фон багажа пассажирки превышал норму в 11 раз. По данным ФТС, песок содержал природный радионуклид — торий-232, излучающий альфа-частицы.

Женщина заявила, что пыталась ввезти песок в Россию для изготовления косметики, однако не знала о том, что вещество является опасным для здоровья.

«По решению Роспотребнадзора ввоз радиоактивного песка на территорию России запрещен. Товар изъят и помещен в специальное изолированное помещение для долговременного хранения», — говорится в сообщении ФТС.

В июне этого года в аэропорту Домодедово у гражданки Вьетнама изъяли радиоактивные метки для крапления игральных карт. Женщина, чье имя не указано, прилетела в Россию из Дубая и также пыталась пройти через «зеленый коридор». Сотрудники ФТС обнаружили в ее багаже обернутые в фольгу баночки, в которых лежали фрагменты игральных карт.

«С помощью радиометра-спектрометра таможенники установили, что на предметах присутствует радиоактивный изотоп, а уровень излучения значительно превышает естественный фон и является опасным для здоровья», — отметили в службе.

В ФТС тогда заявили, что радиационный фон превышал допустимое значение в шесть тысяч раз.

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