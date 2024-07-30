Мужчина зарезал друга из-за философского спора о яйце и курице

Спор о проблеме курицы и яйца закончился поножовщиной и убийством. Мужчина в Индонезии нанес более 10 ударов ножом своему другу из-за обсуждения извечного философского вопроса. Об этом пишет газета The Straits Times со ссылкой на индонезийскую полицию.

Убийство произошло еще 24 июля, но о нем стало известно лишь спустя несколько дней. Жители деревни на острове Сулавеси затеяли спор о том, что было раньше — яйцо или курица. Индонезийца не устроил ответ собеседника, и он взялся за нож. Жертвой стал 47-летний Кадир Маркус.

Полиция уточняет, что в момент спора оба друга были пьяны. Маркус пришел домой к приятелю, чтобы отдать долг. Мужчины вместе выпивали, а потом подозреваемый начал загадывать загадки. Подозреваемый первым задал вопрос о парадоксе яйца и курицы, завязалась ссора, и Маркус решил уйти. Однако приятель пустился за ним вдогонку — сначала на велосипеде, а затем пешком. Убийца нанес Маркусу 15 ножевых ранений.

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Ипту Абдул Хасан, начальник полиции района Тонгкуно, где произошла поножовщина, подтвердил факт убийства. Подозреваемый уже арестован, у него изъяли орудие убийства — бадик (традиционный кинжал прибрежных племен южного Сулавеси). Ему грозит до 18 лет тюрьмы, если суд признает его вину.

Похожий случай произошел в прошлом году в поселке Копылово Томской области. Там четверо приятелей собрались выпить в квартире, но дружеская посиделка окончилась убийством. Один из мужчин достал гранату, которую считал муляжом, чтобы «подшутить над приятелями». Выдернув чеку, он бросил гранату в кухню, где находился один из его собутыльников. Мужчина получил ранения, от которых позже скончался в больнице.

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