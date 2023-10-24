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В Томской области мужчина убил приятеля, взорвав гранату

18:58 • 24.10.2023

В поселке Копылово Томской области в результате взрыва гранаты погиб 32-летний мужчина. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, 22 октября четверо местных жителей выпивали в квартире одного из них. В какой-то момент один из мужчин достал гранату, которую он сам счел муляжом. Он «решил подшутить над приятелями» и, выдернув чеку, бросил гранату в кухню, где находился один из его собутыльников.

В результате мужчина получил ранения, от которых позже скончался в больнице. Другие участники застолья, включая виновника, получили легкие телесные повреждения, неопасные для жизни. 

Против мужчины, метнувшего гранату, возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК). Откуда обвиняемого оказалась боевая граната, в сообщении СК не уточняется.

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