Агрессивных и больных бездомных собак разрешили умерщвлять в Турции

Турецкие законодатели одобрили закон о бездомных собаках, направленный на то, чтобы убрать их с улиц. Он, как опасаются зоозащитники, может привести к массовому убийству животных и отправке их в переполненные приюты. Об этом сообщает Associated Press.

Закон разрешает убивать больных и агрессивных собак. Остальных планируют отлавливать, помещать в приюты и пристраивать. Однако многие активисты задаются вопросом, где муниципалитеты, испытывающие нехватку средств, возьмут деньги на строительство необходимых дополнительных приютов. При этом кошек принятый закон не касается.

Некоторые критики закона также утверждают, что он будет использоваться для борьбы с оппозицией, которая добилась больших успехов на последних выборах в местные органы власти. Закон предусматривает штрафы для мэров, которые не выполняют его положения.

Издание отмечает, что турецкое правительство настаивало на принятии закона до летних каникул. В свою очередь тысячи граждан Турции вышли на демонстрации с требованием отменить разрешающий эвтаназию некоторых животных закон. Зооактивисты также назвали его «законом о резне».

«Ваш закон о резне — для нас всего лишь клочок бумаги. Мы напишем закон на улицах. Победят жизнь и солидарность, а не ненависть и враждебность», — заявили организаторы протеста. Кроме того, оппозиционная Народно-республиканская партия Турции заявила, что не будет выполнять закон и станет добиваться его отмены в Верховном суде.

В свою очередь президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, который теперь должен подписать закон, поблагодарил законодателей, которые проголосовали за его принятие.

«Несмотря на провокации оппозиции и кампании, основанные на лжи и искажениях, Национальное собрание вновь прислушалось к народу, отказавшись игнорировать призывы негласного большинства», — заявил Эрдоган.

По оценкам правительства, по улицам и сельским районам Турции бродит около четырех миллионов собак. Хотя многие из них безобидны, все большее их число собирается в стаи. Несколько человек уже подверглись нападению животных.

Как отмечает «Радио Свобода», предыдущая редакция закона включала в себя более мягкие меры. Бездомных собак отлавливали, вакцинировали и стерилизовали, а затем возвращали на улицы. В то же время, по словам зооактивистов, эти правила не выполнялись.

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