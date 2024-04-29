Западные банки вчетверо увеличили налоговые выплаты в России

В 2023 году крупнейшие европейские банки, продолжающие работу в России, заплатили в российский бюджет в общей сложности 800 миллионов евро налогов. Об этом пишет газета Financial Times. Издание отмечает, что эта сумма в четыре раза больше, чем в довоенные годы.

По данным FT, совокупная прибыль российского бизнеса семи европейских банков — Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP — составила более трех миллиардов евро, тогда как в 2021 году эти кредитные организации заработали в России втрое меньше.

Более половины из уплаченных в российский бюджет в 2023 году 800 миллионов евро приходятся на австрийскую группу Raiffeisen Bank International (RBI). После начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года эта компания не раз заявляла о планах сократить свой российский бизнес.

Кратный рост выплат западных банков в российский бюджет FT называет это примером того, как как продолжающие работать в России иностранные компании, помогают Кремлю поддерживать финансовую стабильность на фоне санкций, введенных против России.

Издание отмечает, что благодаря введенным Западом ограничениям, российские отделения иностранных кредитных организаций оказались в более выгодном положении по сравнению с местными банками. Так, иностранные кредиторы выиграли не только от более высоких процентных ставок, установленных из-за санкций российским Центробанком, но и стали более привлекательными для российских клиентов после того, как местные банки потеряли доступ к международным платежным системам.

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