Россиянку обвинили в «пропаганде бисексуальности» из-за видео 14-летней давности

Прокуратура завела административное дело на жительницу Уфы по статье о «пропаганде ЛГБТ» из-за видео, опубликованного на ее странице во «Вконтакте» в 2010 году. Об этом рассказала «Верстка» со ссылкой на саму женщину.

Издание, в распоряжении которого оказалось постановление о возбуждении дела, не называет реального имени женщины. Согласно документу, как утверждает «Верстка», видео было смонтировано из записей, сделанных на ее дне рождения. Прокуратура также решила провести экспертизу, для которой вызвала психолога из Уфимского университета науки и технологий. Его имя «Верстка» также не называет.

«Начиная с 01м.06с. к ней подходит другая женщина в купальнике с прикрепленной туристической хобой к ягодицам, целует кратко и затем более длительно, получая в ответ от нее положительный отклик в виде встречного поцелуя в губы, создавая тем самым привлекательный и допустимый образ для женщины, образ бисексуалки», — говорится в заключении эксперта.

В документе также отмечается, что на видео именинница «внешне привлекательна, обладает гармоничным невербальным поведением, не агрессивна, вызывает у зрителя симпатию, доверие, интерес и тем самым провоцирует активацию психологического процесса идентификации с ней у зрителя одного с ней биологического пола».

Кроме того, в заключении сказано, что поведение женщины противоречит «культурным и этическим российским ценностям» и может вызвать желание подражать.

Как заявила сама женщина в разговоре с изданием, во время допроса она отрицала тот факт, что она якобы «имеет отношение к ЛГБТ-движению». В свою очередь сотрудники прокуратуры привели в качестве доказательств то, что женщина подписана на сообщества во «Вконтакте», участники которых пользуются феминитивами.

В то же время женщина предположила, что обвинения в бисексуальности были основаны на том, что на ее странице написано, что она влюблена в мужчину.

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