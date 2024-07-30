В центральной России опустели полки в «Пятерочках»

Жители Ярославской, Ивановской и Костромской области пожаловались на отсутствие продуктов в магазинах «Пятерочка», в частности воды, хлеба, круп, овощей и морепродуктов. Об этом сообщает «7х7».

Издание пишет, что проблемы с заполнением полок в магазинах в Ярославской области начались как минимум 20 июля. В Ивановской области нехватка продуктов фиксируется уже несколько недель, хотя публично жаловаться местные жители начали только в конце июля.

Телеграм-канал Mash связывает отсутствие продуктов в «Пятерочке» с полицейскими рейдами против мигрантов и их депортацией в родные страны. Всего в магазинах, по данным канала, не хватает около тысячи рабочих. Mash отмечает, что только в Ярославской области в распределительных центрах компании X5 Group, владельца сети «Пятерочка», открыто 465 вакансий кладовщиков-комплектовщиков и операторов.

При этом в самой X5 Group нехватку рабочей силы назвали сезонной. Там утверждают, что штат распределительных центров недоукомплектован лишь на 7,7%.

«В настоящий момент на распределительном центре в Ярославской области наблюдается сезонная нехватка рабочей силы, связанная с внешними рыночными факторами, в том числе с отъездом рабочих-мигрантов на родину. Для решения таких локальных проблем мы привлекаем дополнительные трудовые ресурсы из соседних регионов России, где не наблюдается проблем с комплектацией штата», — рассказали в X5 Group.

В пресс-службе компании заявили, что магазины пытаются обеспечить жителей необходимыми продуктами и наладить ситуацию с распределением товаров. Как пишет Mash, на решение проблемы может уйти месяц.

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