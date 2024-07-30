Европейский банк решил расширить свой бизнес в России

ОТП-банк, российский дочерний банк венгерской корпорации OTP Group, намерен расширить свою деятельность в России. Об этом сообщает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА).

Агентство пишет, что рейтинг банка был повышен с уровня «А+» до «АА-». Банк занимается в первую очередь кредитованием физических лиц. АКРА утверждает, что он «заинтересован в дальнейшем укреплении рыночных позиций, в том числе за счет расширения профиля и масштабов деятельности». Агентство отмечает, что банк способен успешно реализовать свою стратегию.

Как утверждает Frank Media со ссылкой на неназванного представителя банка, расширение деятельности должно произойти за счет «новой бизнес-стратегии с фокусом на технологии, развитие универсальных банковских продуктов и клиентский опыт».

В частности банк планирует масштабировать продуктовую линейку кредитов наличными, запустить сервис BNPL, который позволяет оплачивать покупки не сразу, а в будущем, и запустить интернет-банкинг для юридических лиц.

Издание отмечает, что ОТП-банк не ушел из России с началом войны в Украине. Его активы, по данным Frank Media, напротив выросли почти на 200% с начала 2022 года. При этом банк смог получить разрешение о российского Центрального банка на выплату части прибыли дочерней компании. Так, за первый квартал 2024 года банк отправил в Венгрию 3,63 миллиарда рублей, что составило примерно половину от общей выручки в России.

В то же время Национальный банк Венгрии в мае этого года рекомендовал ОТП-банку сократить деятельность в России. В пресс-службе банка тогда ответили, что учреждение уже снизило объем своей работы в стране после начала вторжения, потому рекомендации не повлияют на ожидаемые результаты деятельности банка.

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