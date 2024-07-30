Сервис Boosty сменит владельца после критики Z-блогеров

Сервисы донатов Boosty и DonationAlerts будут проданы кипрскому бизнесмену Павлу Харанеки, сообщил холдинг My.Games. Объявление появилось практически одновременно с новостью о том, что группа Z-блогеров пожаловалась на сервисы в Генпрокуратуру и Следственный комитет. Новость распространил телеграм-канал Mash.

My.Games сообщил, что продает зарегистрированную в Нидерландах владеющую Boosty компанию CEBC, потому что собирается «сосредоточиться на разработке и издании игр». My.Games принадлежит российскому бизнесмену Александру Чачаве.

Заявление в правоохранительные органы на руководство Boosty подал, как сообщил Mash, глава организации «Армия защитников Отечества» Иван Отраковский. Он попросил Генпрокуратуру и Следственный комитет запретить работу Boosty в России и завести уголовные дела на руководство «за дискредитацию ВС России и спонсирование ВСУ». Отраковский, согласно Mash, защищает интересы забаненных Boosty поддерживающих войну с Украиной блогеров Стаса «Ай, как просто», Кирилла «Алконафта» Федорова, Ромы Хорса, Razvedos и GRPZDC.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина пообещала поддержать жалобу, сообщил Mash. За последнюю неделю она опубликовала три поста с критикой Boosty и пообещала поддержать любого блогера, которому площадка запретит собирать «пожертвования на СВО». Мизулина сказала, что переадресует Генпрокуратуре свидетельства сборов на нужды ВСУ, если те станут ей известны.

«Boosty и DonationAlerts продолжают банить патриотов по жалобам тех, кто собирает на ВСУ. А вот иноагента Милова, который призывал мыть полы триколором, не блокируют. Как это понимать?» — писала Мизулина на прошлой неделе.

Несколько дней назад нидерландский телеканал NOS опубликовал расследование, в котором утверждалось, что Boosty помогает собирать деньги для российских военных.

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Краудфандинговая площадка Boosty и сервис для стримеров DonationAlerts были запущены Mail.ru Group в 2019 году. Площадка позволяет авторам контента принимать регулярные платежи, разбивая потребителей контента на категории в зависимости от объема донатов. В 2022 году холдинг VK продал My.Games бизнесмену Александру Чачаве за 642 миллиона долларов.

Сделка о продаже CEBC должна быть закрыта в августе — октябре, сообщила My.Games, которая сейчас позиционирует себя как «ведущего европейского издателя и разработчика со штаб-квартирой в Амстердаме». Гражданин Кипра Павел Харанека является учредителем Broadsmart Group — поставщика облачных решений для передачи данных и голоса для бизнеса. Эксперты «Коммерсанта» оценивали CEBC в 5-10 миллионов долларов. Переговоры о продаже шли как минимум с августа 2023 года, одним из покупателей, по данным источников издания, был VK.

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