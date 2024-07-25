Российские военные получают донаты из-за рубежа с помощью Boosty

Российские военные получают денежные пожертвования от людей внутри и за пределами России на приобретение техники для войны против Украины. Большинство пожертвований проходят через платежную платформу Boosty, базирующуюся в Нидерландах. Об этом говорится в расследовании нидерландского телеканала NOS.

Boosty — российский аналог Patreon, созданный Mail.ru Group и принадлежащий My.Games, который до 2022 года входил в холдинг VK. После начала полномасштабной войны в Украине VK продал My.Games инвестору Александру Чачаве за 642 миллиона долларов.

Как ранее писал The Bell, стоимость сделки оказалась неожиданной. «На этот актив было много претендентов: были инвесторы, предлагавшие за него больше миллиарда долларов. Но в компании всем отвечали: спасибо за ваше предложение, мы вам ответим. А в итоге о том, что сделка закрыта, они узнали из СМИ», — рассказал изданию анонимный источник.

Читать еще Придут уркачи и отрежут нам головы Православный священник отец Николай был живым символом дружбы религий в Дагестане. Потом в его храм ворвались террористы

В расследовании говорится, что российские провоенные блогеры, частности Кирилл Федоров, призывают людей за пределами России жертвовать деньги для армии и указывают Boosty как один из сервисов. В качестве альтернативного способа сделать донат блогеры называют криптовалюту.

Медиамагнат Дерк Сауэр отметил, что сервис для пожертвований может быть небезопасным. «Boosty принадлежит компании, которая имеет четкие контакты с Кремлем. Мы считаем, что вероятность того, что данные людей, жертвующих деньги, попадут в российские службы безопасности, слишком велика», — рассказал Сауэр.

NOS пишет, что за Boosty стоит компания CEBC, которая зарегистрирована по адресу дома престарелых. Как утверждает телеканал, CEBC — дочерняя компания My.Games, которая может быть подставной.

Телеканал отмечает, что после публикации расследования Boosty заинтересовалась Служба общей разведки и безопасности Нидерландов. При этом глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале пожаловалась, что сервис блокирует российских блогеров.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.